Яку схему організував бізнесмен?
Слідство встановило, що підприємець заснував кілька виробництв на Полтавщині. Вони виготовляли на продаж медичне та косметологічне обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Продавали медичне обладнання ці фірми до сусідньої держави-агресорки. Причому частина поставок йшла до компанії під керівництвом консультантки Держдуми Росії.
- Заборону на торгівлю з Росією обходили, маскуючи експорт за допомогою підконтрольних структур за кордоном.
- На папері медична продукція буцімто направлялася до країн Європи та Азії. Насправді ж обладнання отримували російські компанії.
Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи,
– зазначають в Офісі генпрокурора.
Бізнесмен підключив до торгівлі з Росією директорів своїх фірм та інших працівників. Вони повністю були залучені до незаконних схем:
- виготовляли продукцію;
- укладали контракти на продаж;
- оформлювали митні декларації;
- та відповідали за логістику.
Як встановило розслідування, обладнання з Полтавщини в Росії використовували для медичних програм, зокрема, у реабілітацій російських військових, які вбивають українців.
Важливо! Організатору схеми вдалося втекти. Наразі бізнесмен переховується від правоохоронців. Його оголосили у розшук. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.
СБУ розкрила схему бізнесмена з Полтавщини / Офіс генпрокурора
Які ще схеми викрили українські правоохоронці?
- Раніше СБУ розкрила затримала за підозрою у веденні бізнесу з Росією одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Слідство встановило, що він, зокрема, причетний до справи про торгівлю технічною коноплею, яку вирощували у Житомирській області та збиралися продавати до Дагестану.
- Також Генпрокуратура та СБУ викрили нардепа, який видурював гроші видурював гроші в однієї з українських компаній. Через свої зв'язки у Білорусі він організував постачання добрив до України, а потім створював штучні перешкоди під час їх транспортування. За "вирішення" проблем вимагав 14,5 мільйона гривень.
- Окрім того, СБУ оголосила підозру співвласнику відомої компанії "Мономах", відомої виробництвом чаю. Слідство вважає, що він продавав чай та каву до Росії, використовуючи посередників у Польщі та Білорусі.