Яку схему організував бізнесмен?

Слідство встановило, що підприємець заснував кілька виробництв на Полтавщині. Вони виготовляли на продаж медичне та косметологічне обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Продавали медичне обладнання ці фірми до сусідньої держави-агресорки. Причому частина поставок йшла до компанії під керівництвом консультантки Держдуми Росії.

Заборону на торгівлю з Росією обходили, маскуючи експорт за допомогою підконтрольних структур за кордоном.

На папері медична продукція буцімто направлялася до країн Європи та Азії. Насправді ж обладнання отримували російські компанії.

Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи,

– зазначають в Офісі генпрокурора.

Бізнесмен підключив до торгівлі з Росією директорів своїх фірм та інших працівників. Вони повністю були залучені до незаконних схем:

виготовляли продукцію;

укладали контракти на продаж;

оформлювали митні декларації;

та відповідали за логістику.

Як встановило розслідування, обладнання з Полтавщини в Росії використовували для медичних програм, зокрема, у реабілітацій російських військових, які вбивають українців.

Важливо! Організатору схеми вдалося втекти. Наразі бізнесмен переховується від правоохоронців. Його оголосили у розшук. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.

СБУ розкрила схему бізнесмена з Полтавщини / Офіс генпрокурора

Які ще схеми викрили українські правоохоронці?