Жінка планувала податися до Росії після виконання завдань від ФСБ. Про це пише 24 Канал із посиланням на дані СБУ.

Актуально СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з Росією

Що відомо про російську шпигунку?

За інформацією слідства, жінку спіймали "на гарячому" біля Головного управління Нацгвардії в столиці. Зловмисниця намагалася дізнатися розташування блокпостів і службових парковок. Отриману схему вона мала передати своєму куратору з російських спецслужб.

Крім того, агентка цікавилася й місцями базування ТЦК в різних районах Києва. Ці дані ворог планував використати для підготовки терактів та нових ракетних ударів по місту.

Як з'ясувалося, затриманою виявилася 36-річна місцева жителька, фрилансерка. Російська спецслужба завербувала її дистанційно через знайомого з окупованого Криму, який також співпрацює з Росією. За виконання завдань вона розраховувала отримати "евакуацію" до Росії через треті країни.

Затримання шпигунки працівниками СБУ та докази злочинної діяльності жінки / Фото СБУ

Під час обшуку у неї вилучили телефон, через який вона контактувала з російським куратором. Нині жінку підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану. Зараз шпигунка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Подібні випадки затримання російських агентів