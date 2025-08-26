Жінка планувала податися до Росії після виконання завдань від ФСБ. Про це пише 24 Канал із посиланням на дані СБУ.
Актуально СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з Росією
Що відомо про російську шпигунку?
За інформацією слідства, жінку спіймали "на гарячому" біля Головного управління Нацгвардії в столиці. Зловмисниця намагалася дізнатися розташування блокпостів і службових парковок. Отриману схему вона мала передати своєму куратору з російських спецслужб.
Крім того, агентка цікавилася й місцями базування ТЦК в різних районах Києва. Ці дані ворог планував використати для підготовки терактів та нових ракетних ударів по місту.
Як з'ясувалося, затриманою виявилася 36-річна місцева жителька, фрилансерка. Російська спецслужба завербувала її дистанційно через знайомого з окупованого Криму, який також співпрацює з Росією. За виконання завдань вона розраховувала отримати "евакуацію" до Росії через треті країни.
Затримання шпигунки працівниками СБУ та докази злочинної діяльності жінки / Фото СБУ
Під час обшуку у неї вилучили телефон, через який вона контактувала з російським куратором. Нині жінку підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану. Зараз шпигунка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Подібні випадки затримання російських агентів
На Херсонщині місцевий житель допомагав окупантам прорватися на правий берег Дніпра. Чоловік давно мав проросійську позицію й погодився на співпрацю з ворогом, тепер йому загрожує довічне.
Електрик з Донецької області виявився агентом російської розвідки. Чоловік передавав росіянам дані про розташування українських позицій на Покровському напрямку й чекав на окупацію.
СБУ виявила у структурах Міністерства оборони агента російського ГРУ. Ще під час навчальної підготовки він передавав окупантам дані про розташування українських військових підрозділів.