Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора. На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала мобілізованого військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони, який працював на російське ГРУ.

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СБУ затримала мобілізованого зрадника

За даними слідства, фігурант був завербований представниками воєнної розвідки Росії невдовзі після мобілізації. Його помітили через публічні проросійські заяви у соцмережах. Після встановлення контакту куратор ГРУ давав вказівки щодо збору чутливої інформації про українські військові об'єкти.

СБУ задокументувала передачу ворожій спецслужбі геолокацій військової частини, де підозрюваний проходив навчання, а також координат інших формувань ЗСУ на території Дніпропетровщини. Цілі позначалися на Google-картах із детальними описами та надсилались через месенджери.

Більше того, фігурант закликав окупантів атакувати територіальний центр комплектування в Харкові, де його призвали до війська.

Під час обшуку у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ГРУ. Завдяки своєчасній спецоперації вдалося не лише затримати агента, а й убезпечити об'єкти Сил оборони, які опинилися в зоні розвідактивності ворога.

Наразі затриманому повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також – незаконне поширення даних про розміщення українських військ.

За рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.