За матеріалами справи, нею виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через телеграм-канали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про агентку ГРУ та її роботу на Росію?

За даними Служби безпеки, головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області, а саме встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

Росіяни планували використати цю інформацію для підготовки "проривів" лінії фронту. Вони шукали "слабкі місця" та "сліпі зони" українських Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти. Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисницю і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Окрім цього, Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

На фінальному етапі спецоперації агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше кіберфахівці СБУ затримали двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі. Вони коригували атаки агресора по українських військових на півдні України.