По материалам дела, ею оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через телеграмм-каналы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об агенте ГРУ и ее работе на Россию?

По данным Службы безопасности, главной задачей агента была разведка приграничных районов области, а именно установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

Россияне планировали использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. Они искали "слабые места" и "слепые зоны" украинских Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.

Как установило расследование, для проведения разведки женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты. Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агентка передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленницу и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Кроме этого, Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, ранее киберспециалисты СБУ задержали двух агентов российской военной разведки в Одессе. Они корректировали атаки агрессора по украинским военным на юге Украины.