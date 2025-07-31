Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Что известно о задержанном агенте ФСБ?

СБУ при содействии МВД и командующего Нацгвардии разоблачила еще одного агента ФСБ. Им оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, которая дислоцируется в Запорожье.

По материалам дела, "крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов. Кроме того, он посылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, которая отвечает за охрану этого объекта,

– говорится в сообщении.

Информация, которую предоставлял оккупантам агент ФСБ / Фото СБУ

В СБУ отметили, что российский агент владел соответствующей информацией, ведь до мобилизации лично работал на этом предприятии.

Расследование установило, что фигурант самостоятельно вышел на российскую спецслужбу и предложил предоставить секретную информацию в обмен на деньги.

Российскому агенту сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ в Воздушных силах Украины. Он готовил удары по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.