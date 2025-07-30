Фигурантом оказался 26-летний мобилизованный, которого оккупанты завербовали через телеграмм-канал по поиску так называемых "легких заработков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как агент ФСБ в рядах Сил обороны помогал оккупантам?

По данным СБУ, агент ФСБ согласился на сотрудничество с россиянами, поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры. Расследование установило, что фигурант наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, который сдерживает наступление оккупантов в районе Большого Бурлука.

После корректировки российских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами. Во время таких "выходов за периметр" он дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны.

По имеющейся информации, россияне рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов" вглубь территории Украины. Однако военная контрразведка СБУ задержала предателя "на горячем", когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников у передовой.

Во время облавы у него изъяли смартфон с доказательствами работы на россиян. Также Служба безопасности установила личность российского куратора этого агента. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Супруненко Алексей Леонидович, который ранее работал в правоохранительных органах Украины, но изменил присяге и перешел на сторону врага.

СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта.

Следователи Службы безопасности в Харьковской области сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от ФСБ. Задержанный агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, ранее работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который "сливал" данные ФСБ России о дислокации учебных полигонов в Одесской области. Обвинительный акт уже направили в суд. Агенту ФСБ грозит пожизненное лишение свободы.