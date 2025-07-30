Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку так званих "легких заробітків". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Новини до теми За матеріалами СБУ агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку терактів проти ТЦК

Як агент ФСБ у лавах Сил оборони допомагав окупантам?

За даними СБУ, агент ФСБ погодився на співпрацю з росіянами, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Розслідування встановило, що фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ окупантів у районі Великого Бурлука.

Після коригування російських атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких "виходів за периметр" він додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.

За наявною інформацією, росіяни розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "проривів" вглиб території України. Проте військова контррозвідка СБУ затримала зрадника "на гарячому", коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової.

Під час обушків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на росіян. Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Супруненко Олексій Леонідович, який раніше працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога.

СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту.

Слідчі Служби безпеки в Харківській області повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також підозру в державній зраді отримав куратор цього агента від ФСБ. Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який "зливав" дані ФСБ Росії про дислокацію навчальних полігонів на Одещині. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі.