Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Що відомо про затриманого агента ФСБ?

СБУ за сприяння МВС та командувача Нацгвардії викрила ще одного агента ФСБ. Ним виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Національної Гвардії, яка дислокується у Запоріжжі.

За матеріалами справи, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів. Крім того, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта,

– йдеться у повідомленні.

Інформація, яку надавав окупантам агент ФСБ / Фото СБУ

У СБУ зауважили, що російський агент володів відповідною інформацією, адже до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві.

Розслідування встановило, що фігурант самостійно вийшов на російську спецслужбу і запропонував надати секретну інформацію в обмін на гроші.

Російському агенту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ у Повітряних силах України. Він готував удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.