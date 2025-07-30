Йому вручили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Як чоловік допомагав росіянам?

У лавах Сил оборони викрили ще одного агента російської воєнної розвідки завдяки військовій контррозвідці СБУ. Повідомляють, що ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, його підрозділ виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак Росії по об’єктах військово-повітряних сил. Пріоритетами були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Також агент підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити росіянам завдати удару "в обхід" захисту.

Крім вищезгаданого, агент, за даними СБУ, також передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів Збройних Сил України, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах,

– ідеться у повідомленні.

СБУ задокументувала його злочини, агента затримали після спроби зібрати нову інформацію. Зазначається, що через такі дії зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також затримали агента ФСБ, який коригував російські удари по українських позиціях у Харківській області. Куратор агента, Супруненко Олексій, раніше працював у правоохоронних органах України.