Зокрема, речовинами подразнювальної дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про застосування росіянами хімічної зброї?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Служба безпеки задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак проти українських Сил оборони.

За даними СБУ, відомі непоодинокі випадки застосування окупантами ампул з отруйною речовиною – хлорпікрином. Використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Зазначається, що найбільшу кількість хімічних боєприпасів росіяни використовують у вигляді скидів з FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників. Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання.

У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів. Найбільше фактів застосування такої зброї агресором зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини,

– кажуть у Службі безпеки.

Там додають, що з метою документування і притягнення росіян до відповідальності за ці злочини, СБУ не тільки розслідує власні кримінальні провадження, а й залучає до документування цих фактів профільні міжнародні організації.

Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародної спільноти СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу.

За результатами відповідних досліджень ця міжнародна організація опублікувала три звіти, якими підтверджується систематичне застосування Росією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України.

У зв'язку з цим Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, які входять до складу збройних сил Росії та причетні до розробки й використання хімічної зброї в Україні.

Під обмеження Євросоюзу потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту країни-агресорки, а також 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міноборони Росії, які займаються розробками заборонених хімзасобів.

Окрім цього, в межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за воєнні злочини, триває розслідування для притягнення військово-політичного російського керівництва та всіх причетних до відповідальності.

Серед інших, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) збройних сил Росії. За даними Служби безпеки, саме він відповідальний за масове застосовування хімічних боєприпасів проти українських військ.

Зазначимо, що досудове розслідування СБУ триває, вживаються комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця Росії.

До слова, раніше Велика Британія наклала санкції на російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії, Олексія Ртіщева та Андрія Марченка через їхню роль у використанні хімічної зброї в Україні.

Варто зауважити, що нідерландські спецслужби підтверджують активізацію застосування хімічної зброї Росією, що призвела до загибелі принаймні трьох українців.