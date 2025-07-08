Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Що готують росіяни

У ГУР повідомили, що українські розвідники перехопили розмову росіян про підготовку застосування хімічної зброї проти захисників України.

Так, про неї думали, просунемося півднем, треба буде артою туди. Значить, завтра будемо з "цією штукою" прям заходити й впритул лупцювати. З "цією штукою" будемо, і прям задувати всередину,

– каже окупант.

Розмова російських загарбників: дивіться відео ГУР

"Московити планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців", – резюмували в ГУР. Розвідники додали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Щонайменше троє українців загинули внаслідок хімічних атак, а понад 2 500 поранених на фронті повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, характерні для отруєння хімічними речовинами.