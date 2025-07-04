Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в коментарі Reuters.

Дивіться також ЗСУ знищили "Град" з хімічною зброєю: росіяни просять один одного ховатися – вибухове відео

Як Росія використовує хімічну зброю на фронті

Брекельманс заявив, що спецслужби його країни мають підтвердження активізації застосування Росією хімічної зброї у війні проти України. У зв’язку з цим він закликав до запровадження жорсткіших санкцій проти Москви.

Це посилення викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормальним, стандартним і поширеним,

– заявив міністр.

Голова військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк зазначив, що ці висновки ґрунтуються на "власній незалежній розвідці".

За словами Брекельманса, щонайменше троє українців загинули внаслідок хімічних атак, а понад 2 500 поранених на фронті повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, характерні для отруєння хімічними речовинами. Рісінк, своєю чергою, говорив про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, посилаючись на українські дані про 9 тисяч випадків.

Брекельманс наголосив, що посилене використання хімічної зброї Росією є загрозою не лише для України, а й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розглянути можливість введення додаткових санкцій і, зокрема, не допустити їх до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", – підкреслив він.

Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, у співпраці з партнерами, отримали докази того, що Росія нарощує виробництво хімічної зброї. Йдеться про посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї.

Рісінк також зазначив, що російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить Росія, ці тенденції, швидше за все, продовжаться,

– застеріг глава розвідки.

Він додав, що застосування хімічної зброї російськими військами вже фактично стало "майже стандартною процедурою".

"Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють існуючі боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу", – зазначив Рісінк.

У виданні зауважили, що хлорпікрин входить до списку заборонених задушливих речовин ОЗХЗ, яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю 1997 року. Ця речовина викликає сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів, а при ковтанні може спричинити опіки рота і шлунка, викликати нудоту і блювоту, а також утруднення дихання.