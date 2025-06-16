Так, воїни знищили російський "Град", який був заряджений снарядами з хімічною зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 20 окремий полк безпілотних систем К-2.

Дивіться також Скидають з коптерів гранати, – офіцер НГУ про використання росіянами хімічної зброї

ЗСУ знищили БМ-21 "Град" із хімічною зброєю

Російський "Град" якраз готувався до залпу. Але зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони його було уражено FPV-дроном.

Росіяни закликають одне одного ховатися і захищатися протигазами, адже уражена РСЗВ була "заряджена хімією".

️Ми також закликаємо військових та цивільних подбати про наявність протигазів та інші заходи безпеки під час хімічної та біологічної атаки. Навіть якщо цього разу ми зламали плани ворога, росіяни можуть застосувати хімозброєння у майбутньому. Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням,

– наголосили у K-2.

Знищення російської РСЗВ з хімзброєю: дивіться відео

Нагадаємо, що майже місяць тому Євросоюз навіть увів додаткові санкції проти Росії за використання хімічної зброї на фронті в Україні. Наявність заборонених речовин підтвердили зразки з передової.