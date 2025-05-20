Проти них ввели санкції через використання цієї зброї на війні проти України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Раду ЄС.

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Застосування хімзброї на фронті в Україні підтверджено

До санкційного списку потрапили війська радіологічного хімічного та біологічного захисту, 27 науковий центр та 33 Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони Росії.

Це рішення прийняли після ознайомлення зі звітами Організації із заборони хімічної зброї за листопад 2024 та лютий 2025 року. Вони підтвердили наявність речовин для боротьби з масовими заворушеннями, зокрема, 2-хлоробензальмалононітрилу у зразках, зібраних на передовій в Україні.

Такі речовини використовувалися російськими військами в Україні як метод ведення війни, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, державою-учасницею якої є Росія,

– йдеться у заяві Ради ЄС.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти використання та розповсюдження хімічної зброї зараз застосовуються до 25 фізичних та 6 організацій.

Активи підсанкційних осіб заморожуються, а надання їм коштів або економічних ресурсів заборонено. Також до них застосовується заборона на поїздки до ЄС.