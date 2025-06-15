Про це пише 24 Канал з посиланням на бригаду НГУ "Рубіж".

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Російська армія застосовує на фронті хімічну зброю

Останнім часом ворог активізувався поблизу позицій бригади Національної гвардії України "Рубіж" на Сіверському напрямку. Окупанти проводять штурми на мотоциклах і цивільних авто. Українські захисники злагоджено працюють проти росіян, їх вдається ліквідувати ще на відстані декількох кілометрів.

Однак бої проти російського ворога ускладнюються використанням хімічної зброї з його боку. Отруйні речовини, які росіяни застосовують на цьому напрямку, завдають українським воїнам багато лиха.

Також окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів. За день вони можуть завдати близько 200 ударів. Противник, ймовірно, робить це для проведення широкомасштабних штурмових дій.

Наші захисники вже готують гідну відповідь російським загарбникам,

– йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, розвідка перехопила розмову командира російської армії, який говорив про використання хімічної зброї на фронті. Так стало відомо, що окупантам наказують використовувати цей вид зброї для атак на українські позиції, що є порушенням гуманітарного права.

Яка ситуація на гарячих напрямках фронту

Українська розвідка фіксує накопичення ворожих резервів до двох повноцінних рот. Сили оборони України завдають вогневого ураження росіянам за допомогою дронів та участі в стрілецьких боях.

Також військові "Рубежа" стоять на найгарячішому Покровському напрямку. Воїни роблять усе можливе, аби знищити окупантів на цій ділянці. За словами військових, біля Покровська дещо зменшилося вогневе ураження передових позицій, але ворог застосовує велику кількість дронів. Окупанти намагаються просуватися силами як мотоциклетних підрозділів, так і піхоти.