Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на бригаду НГУ "Рубеж".

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Российская армия применяет на фронте химическое оружие

В последнее время враг активизировался вблизи позиций бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Северском направлении. Оккупанты проводят штурмы на мотоциклах и гражданских авто. Украинские защитники слаженно работают против россиян, их удается ликвидировать еще на расстоянии нескольких километров.

Однако бои против русского врага осложняются использованием химического оружия с его стороны. Ядовитые вещества, которые россияне применяют на этом направлении, причиняют украинским воинам много бед.

Также оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов. За день они могут нанести около 200 ударов. Противник, вероятно, делает это для проведения широкомасштабных штурмовых действий.

Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам,

– говорится в сообщении бригады.

Напомним, разведка перехватила разговор командира российской армии, говорившего об использовании химического оружия на фронте. Так стало известно, что оккупантам предписывают использовать этот вид оружия для атак на украинские позиции, что является нарушением гуманитарного права.

Какая ситуация на горячих направлениях фронта

Украинская разведка фиксирует накопление вражеских резервов до двух полноценных рот. Силы обороны Украины наносят огненное поражение россиянам с помощью дронов и участия в стрелковых боях.

Также военные "Рубежа" стоят на самом горячем Покровском направлении. Воины делают все возможное, чтобы уничтожить оккупантов на этом участке. По словам военных, около Покровска несколько уменьшилось огневое поражение передовых позиций, но враг применяет большое количество дронов. Оккупанты пытаются продвигаться силами как мотоциклетных подразделений, так и пехоты.