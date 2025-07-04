Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в комментарии Reuters.

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Как Россия использует химическое оружие на фронте

Брекельманс заявил, что спецслужбы его страны имеют подтверждение активизации применения Россией химического оружия в войне против Украины. В связи с этим он призвал к введению более жестких санкций против Москвы.

Это усиление вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным,

– заявил министр.

Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк отметил, что эти выводы основываются на "собственной независимой разведке".

По словам Брекельманса, по меньшей мере трое украинцев погибли в результате химических атак, а более 2 500 раненых на фронте сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, характерных для отравления химическими веществами. Рисинк, в свою очередь, говорил о "тысячах случаев" применения химического оружия, ссылаясь на украинские данные о 9 тысячах случаев.

Брекельманс отметил, что усиленное использование химического оружия Россией является угрозой не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотреть возможность введения дополнительных санкций и, в частности, не допустить их к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", – подчеркнул он.

Нидерландские военные и общие разведывательные службы, в сотрудничестве с партнерами, получили доказательства того, что Россия наращивает производство химического оружия. Речь идет об усилении научно-исследовательских возможностей и вербовке ученых для разработки химического оружия.

Рисинк также отметил, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.

Это не просто импровизированные действия на передовой, это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не обнародуем то, что делает Россия, эти тенденции, скорее всего, продолжатся,

– предостерег глава разведки.

Он добавил, что применение химического оружия российскими войсками уже фактически стало "почти стандартной процедурой".

"Мы конкретно связали использование хлорпикрина с импровизированными боеприпасами, такими как наполненные лампочки и пустые бутылки, которые подвешивают к дронам. Что касается слезоточивого газа, то мы видим, что они также злоупотребляют и переделывают существующие боеприпасы, чтобы использовать их как носители газа", – отметил Рисинк.

В издании отметили, что хлорпикрин входит в список запрещенных удушающих веществ ОЗХО, которая была создана для внедрения и контроля за соблюдением Конвенции о химическом оружии 1997 года. Это вещество вызывает сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а при проглатывании может вызвать ожоги рта и желудка, вызвать тошноту и рвоту, а также затруднение дыхания.