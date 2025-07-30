В частности, веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о применении россиянами химического оружия?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности задокументировала более 10 тысяч химических атак против украинских Сил обороны.

По данным СБУ, известны отдельные случаи применения оккупантами ампул с ядовитым веществом – хлорпикрином. Использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

Отмечается, что наибольшее количество химических боеприпасов россияне используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских защитников. После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые оболочки военных, прежде всего их глаза и органы дыхания.

Таким образом враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь оккупантов. Больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины,

– говорят в Службе безопасности.

Там добавляют, что с целью документирования и привлечения россиян к ответственности за эти преступления, СБУ не только расследует собственные уголовные производства, но и привлекает к документированию этих фактов профильные международные организации.

В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества СБУ передала через МИД Украины часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гаагу.

По результатам соответствующих исследований эта международная организация опубликовала три отчета, которыми подтверждается систематическое применение Россией химических средств как средств ведения войны против Украины.

В связи с этим Совет ЕС ввел санкции в отношении российских подразделений, которые входят в состав вооруженных сил России и причастны к разработке и использованию химического оружия в Украине.

Под ограничения Евросоюза попали войска радиационной, химической и биологической защиты страны-агрессора, а также 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт минобороны России, которые занимаются разработками запрещенных химсредств.

Кроме этого, в рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ за военные преступления, продолжается расследование для привлечения военно-политического российского руководства и всех причастных к ответственности.

Среди других, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову – начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России. По данным Службы безопасности, именно он ответственен за массовое применение химических боеприпасов против украинских войск.

Отметим, что досудебное расследование СБУ продолжается, принимаются комплексные меры, чтобы привлечь к ответственности каждого военного преступника России.

К слову, ранее Великобритания наложила санкции на российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, Алексея Ртищева и Андрея Марченко из-за их роли в использовании химического оружия в Украине.

Стоит заметить, что нидерландские спецслужбы подтверждают активизацию применения химического оружия Россией, что привело к гибели по крайней мере трех украинцев.