Против кого ввели санкции

Под санкции Великобритании попали российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Великобритания уже замораживала активы и запретила въезд в страну для Алексея Ртищева и Андрея Марченко – руководителя и заместителя руководителя войск радиологической, химической и биологической защиты России, за их роль в передаче и использовании химического оружия в Украине.

Также правительство Великобритании утверждает, что Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" был санкционирован за поставку российским военным гранат с химическим веществом РГ-Во.

Такие гранаты использовались как метод ведения войны против Украины, что противоречит Конвенции о химическом оружии.

Как Россия массово применяет химическое оружие против Украины

Министр обороны Нидерландов заявил, что спецслужбы его страны имеют подтверждение активизации применения Россией химического оружия в войне против Украины. В связи с этим он призвал к введению более жестких санкций против Москвы.

По словам Брекельманса, по меньшей мере трое украинцев погибли в результате химических атак, а более 2 500 раненых на фронте сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, характерные для отравления химическими веществами. Рисинк, в свою очередь, говорил о "тысячах случаев" применения химического оружия, ссылаясь на украинские данные о 9 тысячах случаев.

Нидерландские военные и общие разведывательные службы, в сотрудничестве с партнерами, получили доказательства того, что Россия наращивает производство химического оружия. Речь идет об усилении научно-исследовательских возможностей и вербовке ученых для разработки химического оружия.

Мы конкретно связали использование хлорпикрина с импровизированными боеприпасами, такими как наполненные лампочки и пустые бутылки, которые подвешивают к дронам. Что касается слезоточивого газа, то мы видим, что они также злоупотребляют и переделывают существующие боеприпасы, чтобы использовать их как носители газа,

– отметил Рисинк.

Рисинк также отметил, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.