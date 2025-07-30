Ему вручили подозрение по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как мужчина помогал россиянам?

В рядах Сил обороны разоблачили еще одного агента российской военной разведки благодаря военной контрразведке СБУ. Сообщают, что им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ.

Согласно обнародованной информации, его подразделение выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак России по объектам военно-воздушных сил. Приоритетами были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Также агент подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов. Это должно было позволить россиянам нанести удар "в обход" защиты.

Кроме вышеупомянутого, агент, по данным СБУ, также передавал российской военной разведке личные данные пилотов Вооруженных Сил Украины, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах,

– говорится в сообщении.

СБУ задокументировала его преступления, агента задержали после попытки собрать новую информацию. Отмечается, что из-за таких действий злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также задержали агента ФСБ, который корректировал российские удары по украинским позициям в Харьковской области. Куратор агента, Супруненко Алексей, ранее работал в правоохранительных органах Украины.