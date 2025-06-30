Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це в понеділок, 30 червня, повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора, передає 24 Канал.

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Якими були завдання агентів

Збором розвідданих для росіян займалася 61-річна лікарка-реабілітолог, яка залучила до співпраці свого знайомого 36-річного експрацівника Укрзалізниці.

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від свого куратора – кадрового співробітника російського ГРУ. Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив пріоритетні цілі для вогневого ураження: бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу та акваторію Чорного моря.

Розмова російського агента з куратором: дивіться відео

Також окупанти намагалися вразити вантажні ешелони ЗСУ. Для цього агенти мали дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях. Окрім того, зловмисники обходили місто та його околиці, де на телефон фіксували потенційні цілі.

Серед завдань лікарки-реабілітолога – під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувати в них про місця базування Сил оборони.

Одесит у своїх соціальних мережах відкрито підтримував дії країни-агресора, заперечував тимчасову окупацію та принижував національну гідність українців.

Як покарають зловмисників

Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Обом агентам повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Окрім того, чоловікові інкримінували ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 КК України. Обвинувальний акт щодо нього направлений до Приморського районного суду Одеси.

Під час обшуків вилучили телефон із доказами: дивіться фото

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна,

– йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, нещодавно в Києві правоохоронці затримали 19-річного російського агента, який планував серію терактів, зокрема ліквідацію військового Нацгвардії. Йому повідомили про підозру, зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.