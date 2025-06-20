За попередніми даними, ворог атакував місто щонайменше десятьма дронами. Загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників, передає 24 Канал.

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Одеса у вогні

Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.

Наслідки удару по Одесі / Фото прокуратура

Понівечені будинки в Одесі / Фото Суспільне

Нічний обстріл Одеси / Фото ДСНС

Одеса усіяна пожежами / Фото телеграм Труханова

Наслідки удару по Одесі: дивіться відео

До слова, полум'я після атаки безпілотників охопило Харків і передмістя. У Шевченківському районі зафіксовано три влучання. Один із безпілотників влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку – вибито скління, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Дістала поранення 27-річна жінка. Медичну допомогу надали двом дітям – дівчатам 12 та 17 років, які зазнали гострої реакції на стрес. В Основ'янському районі БпЛА влучив по території приватного домоволодіння, в результаті чого повністю зруйновано господарчу споруду. Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств у Київському районі міста.