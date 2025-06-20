По предварительным данным, враг атаковал город по меньшей мере десятью дронами. Погиб один человек, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – трое спасателей, передает 24 Канал.

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Одесса в огне

Поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен дотла, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.

Последствия удара по Одессе / Фото прокуратура

Изуродованные дома в Одессе / Фото Суспільне

Ночной обстрел Одессы / Фото ГСЧС

Одесса усеяна пожарами / Фото телеграмм Труханова

Последствия удара по Одессе: смотрите видео

К слову, пламя после атаки беспилотников охватило Харьков и пригород. В Шевченковском районе зафиксировано три попадания. Один из беспилотников попал во дворе многоквартирного жилого дома – выбито остекление, повреждено не менее 50 автомобилей. Получила ранения 27-летняя женщина. Медицинскую помощь оказали двум детям – девочкам 12 и 17 лет, которые испытали острую реакцию на стресс. В Основянском районе БПЛА попал по территории частного домовладения, в результате чего полностью разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, повреждениям подверглась территория одного из предприятий в Киевском районе города.