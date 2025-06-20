О последствиях атаки по Харьковской области отчитались спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россияне атаковали дронами Харьковскую область

Взрывы в Харькове прогремели ближе к полуночи 19 июня и ночью. Жители слышали по меньшей мере 8 взрывов. Один из прилетов зафиксировали возле многоэтажки, там пострадали люди и изуродованные авто. Другие дроны попали по нежилому зданию.

В ГСЧС рассказывают, что ударные беспилотники нанесли разрушения в Харькове и окрестностях. От действий агрессора пострадали Шевченковский и Основянский районы областного центра, а также населенные пункты в Харьковском районе.

Три попадания было в Шевченковском районе Харькова. БпЛА попал во дворе многоквартирного жилого дома, в результате чего выбито остекление и повреждено не менее 50 автомобилей. Была ранена 27-летняя женщина. Дети получили острую реакцию на стресс.

Попадание также зафиксировано в крышу незаселенного дома, а другой вражеский БпЛА ударил вблизи памятника.

В Основянском районе дрон полностью разрушил хозяйственную постройку на частном домовладении.

Повреждения также получила территория одного из предприятий в Киевском районе города.

Последствия прилетов "Шахедов" в Харькове / Фото областной прокуратуры

К медикам за помощью обратились четыре человека, двое из пострадавших – это несовершеннолетние девушки 12 и 17 лет.

На месте атаки работают все ответственные службы / Фото ГСЧС Украины

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, местной пожарной охраны, полицейские, медики и коммунальные службы.

Спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове: смотрите видео

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Вечером и ночью накануне также раздавались взрывы в Одессе и Сумах, где также возникли пожары.