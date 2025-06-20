Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times. Известно, что мужчину звали Фред Гранди и он приехал в Киев, ведь был разочарован политикой Дональда Трампа в отношении Украины.

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Что известно о погибшем гражданине США

Фред Гранди приехал в Киев в мае. 62-летний мужчина расстроился, что Соединенные Штаты почти отвернулись от Украины и был очарован мужеством наших людей. Поэтому без колебаний приехал в столицу, чтобы оказывать всестороннюю помощь, работая в благотворительной организации. О том, почему Фред так хотел поддержать украинцев рассказала его сестра.

Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь,

– поделилась женщина.

Гражданин США считал, что нельзя просто бросать людей, которые тяжело борются для спасения своей страны. Родственница Фреда Гранди добавила, что он верил, что может протянуть руку помощи. Мужчина даже хвастался перед семьей, что когда слышал как рядом пролетали российские беспилотники, то бросал в них вешалки.

Во время того злосчастного обстрела 17 июня Фред Гранди был вблизи одного из мест, куда попало вражеское вооружение. К сожалению, он стал одной из жертв российской агрессии. Гибель своего гражданина в тот же день подтвердили в Государственном департаменте США, когда комментировали атаку по Киеву.