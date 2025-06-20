Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Times. Відомо, що чоловіка звали Фред Ґранді й він приїхав до Києва, адже був розчарований політикою Дональда Трампа щодо України.

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Що відомо про загиблого громадянина США

Фред Ґранді приїхав до Києва у травні. 62-річний чоловік засмутився, що Сполучені Штати майже відвернулися від України та був зачарований мужністю наших людей. Тому без вагань приїхав до столиці, аби надавати всебічну допомогу, працюючи в благодійній організації. Про те, чому Фред так хотів підтримати українців розповіла його сестра.

Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти,

– поділилася жінка.

Громадянин США вважав, що не можна просто кидати людей, які важко борються для порятунку своєї країни. Родичка Фреда Ґранді додала, що він вірив, що може простягнути руку допомоги. Чоловік навіть вихвалявся перед сім'єю, що коли чув як поряд пролітали російські безпілотники, то кидав у них вішаки.

Під час того злощасного обстрілу 17 червня Фред Ґранді був поблизу одного з місць, куди влучило вороже озброєння. На жаль, він став однією з жертв російської агресії. Загибель свого громадянина того ж дня підтвердили в Державному департаменті США, коли коментували атаку по Києву.