Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США пркоментували жорстоку атаку по Києву 17 червня

Внаслідок атаки по Києву загинули 14 людей, а 117 постраждали. Столиця України в ніч проти вівторка стала найсмертоноснішою за останній час та була націлена саме на Київ. Сереж жертв – жителі зруйнованих будинків, дитина та іноземець. У Вашингтоні підтвердили, що в епіцентрі обстрілу був американець.

Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття постраждалим та сім'ям загиблих,

– повідомила прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс.

Сполучені Штати утримувалися від гучних заяв проти Росії, відколи Дональд Трамп знову прийшов до влади.