Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. "Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам и семьям пострадавших", - сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.