Удар по мирным городам накрыл сразу несколько регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Зеленскую.
Смотрите также "Проснулась, не понимая – жива или нет": как киевляне пережили ужасную атаку на город
Зеленская отреагировала на террор России
Первая леди Украины подчеркнула, что оккупанты разрушили жилую девятиэтажку в Киеве. Ракета полностью пробила здание от крыши до подвала.
Дым и пламя над 7 регионами Украины от более 400 российских беспилотников и ракет. Над домами, детскими садами, школами, больницами. И это только сегодняшняя ночь, после которой не проснулось уже 15 украинцев,
– отметила первая леди.
Зеленская поделилась щемящими фото людей, которые переживают мучительные последствия российской атаки.
Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Радио Свободы
Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Суспільного
Зеленская выразила благодарность украинским спасателям, медикам, военным и всем, кто спасает страну ежедневно. Также, она подчеркнула, что мир до сих пор не остановил и не наказал очевидное зло.
Напомним, в киевских больницах, по предварительным данным, находятся 68 раненых, включая двух детей в состоянии средней тяжести. После ракетного удара по дому несколько человек считаются пропавшими без вести.