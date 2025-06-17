Удар по мирным городам накрыл сразу несколько регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Зеленскую.

Смотрите также "Проснулась, не понимая – жива или нет": как киевляне пережили ужасную атаку на город

Зеленская отреагировала на террор России

Первая леди Украины подчеркнула, что оккупанты разрушили жилую девятиэтажку в Киеве. Ракета полностью пробила здание от крыши до подвала.

Дым и пламя над 7 регионами Украины от более 400 российских беспилотников и ракет. Над домами, детскими садами, школами, больницами. И это только сегодняшняя ночь, после которой не проснулось уже 15 украинцев,

– отметила первая леди.

Зеленская поделилась щемящими фото людей, которые переживают мучительные последствия российской атаки.

Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Радио Свободы

Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Суспільного

Зеленская выразила благодарность украинским спасателям, медикам, военным и всем, кто спасает страну ежедневно. Также, она подчеркнула, что мир до сих пор не остановил и не наказал очевидное зло.

Напомним, в киевских больницах, по предварительным данным, находятся 68 раненых, включая двух детей в состоянии средней тяжести. После ракетного удара по дому несколько человек считаются пропавшими без вести.