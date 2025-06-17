Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Сколько жертв российской атаки в Киеве идентифицировали

Сейчас все службы и больницы сосредоточены на спасении и оказании помощи пострадавшим. По информации медиков, по состоянию на 10:00 известно о 114 пострадавших в результате российской атаки в ночь на 17 июня. 68 раненых были госпитализированы.

В частности, в больницах Киева находятся 2 ребенка в состоянии средней тяжести. На данный момент удалось идентифицировать только 4 погибших, продолжается установление личностей еще более 10 жертв.

В КГВА отмечают, что в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе есть пропавшие без вести.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко в комментарии журналистам уточнил, что под завалами многоэтажки в Соломенском районе может находиться от 4 до 14 человек.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил особенность комбинированной атаки на Украину. По его словам, Россия начала запускать сотни дронов и ракет, чтобы истощить ПВО и атаковать одно направление.