Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала с места трагедии, какие ужасные последствия повлекла атака россиян на Киев. Ранее сообщалось, что из-за ударов в столице по предварительным данным погибло 15 человек.

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Сейчас на месте попадания в жилой дом в Соломенском районе продолжается и спасательная операция.

Жители почти разрушенного дома рассказали, что они пережили в эту страшную ночь.

Женщина, которая находилась в квартире вместе со своим сыном, а также песиком рассказала, что сперва они услышали взрывы от прилетов или от сбитых "шахедов. А потом услышали, как попадают ракеты.

Проснулась, не понимая – жива или нет. Мы были в квартире в момент прилета – я, сын и собака. Чудом остались живыми. Выходили из подъезда, когда двери уже заблокировали,

– рассказала она.