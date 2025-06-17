В столице произошёл ряд пожаров в результате атаки, пострадали учебное учреждение и детский сад, передает 24 Канал.

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Снаряд попал в многоэтажку

По предварительной информации от КГВА, в Соломенском районе разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции.

Страшные кадры девятиэтажного дома в Соломенском районе распространяют в сети. В результате попадания российского снаряда там уничтожен целый подъезд. Под завалами могут находиться люди.

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Разрушение подъезда подтвердил мэр города Виталий Кличко.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы,

– говорится в сообщении чиновника.

Также в Соломенском районе обломки попали в 10-е общежитие Киевского авиационного института. Еще в трех взрывных волнах повредило окна. К сожалению, ранены. В настоящее время происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития.

К слову, массированной атаке дронов подверглась и Одесса. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей. Более 10 человек ранены.