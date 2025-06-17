Всю ночь и на рассвете россияне терроризировали Киев "Шахедами" и ракетами. Местные власти сообщают о разрушениях в столице и пострадавших, а сети переполнены ужасными кадрами последствий атаки, передает 24 Канал.

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Дома в Киеве подверглись разрушениям

Как сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, вражеский удар повредил нежилые здания, детский сад в Дарницком районе и промышленную территорию в Днепровском районе.

В Подольском районе в двух локациях падение обломков на открытой местности.

В Святошинском районе поврежден жилой дом.

По меньшей мере два жилых дома и учебное учреждение пострадали от атаки в Соломенском районе:

в 5-этажке возник пожар. Пожар локализовали. Пожарные и медики работают;

на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

Разрушенная многоэтажка в Киеве: смотрите видео

Пожар в столице на месте попадания: смотрите видео

В Киеве горит дом: смотрите видео