Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова розповіла з місця трагедії, які жахливі наслідки спричинила атака росіян на Київ. Раніше повідомлялось, що через удари в столиці за попередніми даними загинуло 15 людей.

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Зараз до зруйнованого будинку у Солом'янському районі приходять знайомі та друзі людей, які перебували тут в момент вибуху. Вони шукають своїх рідних і близьких.

Також з'явилася нова інформація про те, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Наразі на місці влучання триває і рятувальна операція.

Мешканці цього будинку розповіли, що вони пережили в цю страшну ніч. Зокрема, жінка, яка перебувала в квартирі разом зі своїм сином, а також песиком розповіла, що спершу вони почули вибухи від прильотів або від збитих "Шахедів. А потім – як влучають ракети.

Прокинулася, не розуміючи – жива чи ні. Ми були в квартирі в момент прильоту – я, син і собака. Дивом залишились живими. Виходили з під'їзду, коли двері вже заблокували,

– розповіла вона.