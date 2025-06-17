Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка в коментарі для "Київ24".

Дивіться також Пекло, влаштоване Росією: фото масштабних руйнувань у Києві

Які наслідки атаки на Київ

Кличко повідомив, що під завалами в Солом'янському районі столиці можуть досі перебувати люди. Він також додав, що у багатоповерхівці, в яку поцілили росіяни, знищено 40 квартир.

Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися,

– зазначив міський голова.

Він додав, що росіяни завдали комбінованого удару по Києву. За словами Кличка, столицю атакували дрони, балістичні та крилаті ракети.

Наразі відомо про ушкодження в 7 районах Києва. Також дедалі більше постраждалих людей звертається за допомогою.

Також, на думку Кличка, росіяни завдають ударів по Києву, аби зламати моральний дух українців.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ постраждало щонайменше 55 осіб. Також є інформація про 14 жертв російської атаки.