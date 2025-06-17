Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила "Спока" Лавровского и медицинскую службу "Азова".

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Как "Спок" спас жизни людей после обстрела Киева

В медицинской службе "Азова" рассказали, что в ночь на 17 июня "Спок", медик 12-й бригады, одним из первых оказался на месте прилета вместе с собратьями. Он разбирал завалы и оказывал помощь пострадавшим во время ночного обстрела Киева.

Азовец помог эвакуировать пострадавших, разбирать завалы и оказал первую медицинскую помощь. Все это происходило в первые минуты после попадания, до приезда ГСЧС и медиков скорой.

На видео, которое распространила медицинская служба, можно увидеть, как "Спок" с собратьями обнаружили людей, которые были заблокированы в квартире после атаки. Для того, чтобы спасти людей, военным пришлось пойти в ближайший магазин Dnipro-M, который ночью был закрыт, выбить дверь и "одолжить" нужные инструменты.

"Спок" вместе с собратьями спас людей из заблокированной квартиры в Киеве после российской атаки / Видео из инстаграма медицинской службы "Азова"

Позже Михаил Лавровский в соцсети Х написал сообщение, в котором извинился у Dnipro-M, что "одолжил" болгарку.

Уважаемые Dnipro-M, простите, что лутанули ваш магазин, но благодаря вашей болгарке люди не задохнулись в квартире. Никогда не мог подумать, что такой инструмент должен быть постоянно в машине, но после пережитого – куплю,

– написал азовец.

Медик отметил, что свою задачу болгарка выполнила. В Dnipro-M на это сообщение ответили, что, главное, что удалось спасти людей. Сам инструмент, как рассказал военнослужащий, остался у ребят на месте.



В Dnipro-M ответили на сообщение "Спока" / Скриншот с аккаунта Михаила Лавровского в соцсети Х

К слову, в результате ночной атаки России в Киеве погибли по меньшей мере 14 человек, а пострадали 117. На месте все еще продолжают работать спасатели.