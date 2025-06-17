По состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек, 5 из них деблокировали из-под завалов девятиэтажки. Ведущая 24 Канала Яна Богославская находится на месте попадания. По ее словам, поисково-спасательная операция продолжается, под руинами могут оставаться еще люди.

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Что известно об ударе по девятиэтажке

Ведущая 24 Канала рассказала, что вместе с обломками дома фактически видны обломки чьих-то жизней. Там остались личные вещи, одежда, безделушки, детские игрушки – все это теперь лежит среди завалов разрушенного подъезда девятиэтажки.

Сейчас спасатели продолжают работать – привлечена тяжелая техника. Совсем недавно начали разбирать завалы вручную. Люди предполагали, что еще кого-то удастся спасти, но пока этого не произошло. Спасатели и кинологические отряды работают непрерывно.

По информации пресс-службы ГСЧС, пока из-под завалов достали 5 погибших. Что касается детей, то пока нет подтвержденной информации о пострадавших или погибших детей на этой локации. Спасти удалось 26 человек, двух из них деблокировали живыми.

Известно, что в разрушенном доме было 35 квартир, но точной информации, сколько людей находилось в момент российского удара, нет. Очень часто количество прописанных и количество людей, которые действительно проживают, отличается.

Сложность операции заключалась также в том, что сначала продолжался дроновый обстрел, что создавало угрозу для жизни спасателей. После отбоя они начали разбор завалов и поиск возможных пострадавших,

– отметила начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага.

Кроме техники и спасателей, активно работают кинологи с собаками, которые специализируются на поиске живых людей и тел погибших. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, где жители могут получить помощь. На месте происшествия раздают пленку, чтобы жители окрестных домов могли закрыть поврежденные окна. Работают гуманитарные службы.

В Киеве можно обращаться в районные администрации, где развернуты штабы помощи. Вся информация есть официально на сайтах КГГА и в телеграм-каналах. В Соломенском районе, в частности, действует два штаба.

Сегодня город оказывает помощь в компенсации по жилью. Есть национальная программа "еВідновлення", а также целевая программа по поддержке тех, кто пострадал в результате атаки. Это разовая помощь города Киева по 10 тысяч гривен,

– отметил Тимур Ткаченко.

Коммунальные службы сейчас оценивают убытки – только в Соломенском районе повреждено около 80 зданий. По состоянию на 16:00 общее количество пострадавших в Киеве – 115 человек. По данным мэра Виталия Кличко, на данный момент подтверждено гибель 10 человек в результате ночной атаки на столицу. Поисково-спасательная операция продолжается.