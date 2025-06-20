Перший звіт про наслідки атаки надали в ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що було відомо раніше В Одесі після російського удару багато руйнувань та пожежі

Одеса постраждала від повітряного удару ворога: які наслідки

Повітряну тривогу в Одесі оголосили вночі 20 червня о 00:52, і тривала вона до 01:13. За цей час ворог спрямував понад десяток ударних безпілотників на місто, які й накоїли біди.

Державна служба з надзвичайних ситуацій близько 5 ранку проінформувала про наслідки атаки, з якими довелося боротися. У місті загалом зафіксовано понад 10 влучань та виникли масштабні пожежі.

З 4-поверхового будинку, який повністю вигорів, врятували 3 людей, 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі на рятувальників обвалилися конструкції, постраждали 3 вогнеборці, вони у лікарні у стабільному стані.

У 23-поверховому будинку вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Звідти евакуйовано 600 людей.

Пожежі охопили ще 5 житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Загалом постраждали 13 людей, з них 3 – рятувальники.

Наслідки атаки ворога на Одесу ударними дронами / Фото ДСНС

Додамо, що цієї ж ночі ворог скерував БпЛА на Харків – там також були прильоти та є постраждалі.