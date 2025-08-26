Женщина планировала податься в Россию после выполнения заданий от ФСБ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные СБУ.

Что известно о российской шпионке?

По информации следствия, женщину поймали "на горячем" возле Главного управления Нацгвардии в столице. Злоумышленница пыталась узнать расположение блокпостов и служебных парковок. Полученную схему она должна была передать своему куратору из российских спецслужб.

Кроме того, агент интересовалась и местами базирования ТЦК в разных районах Киева. Эти данные враг планировал использовать для подготовки терактов и новых ракетных ударов по городу.

Как выяснилось, задержанной оказалась 36-летняя местная жительница, фрилансерка. Российская спецслужба завербовала ее дистанционно через знакомого из оккупированного Крыма, который также сотрудничает с Россией. За выполнение задач она рассчитывала получить "эвакуацию" в Россию через третьи страны.

Задержание шпионки работниками СБУ и доказательства преступной деятельности женщины / Фото СБУ

Во время обыска у нее изъяли телефон, через который она контактировала с российским куратором. Сейчас женщину подозревают в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас шпионка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

