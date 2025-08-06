Служба безопасности Украины задержала очередного агента России в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на СБУ.

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Что известно о шпионе?

Задержанным оказался 34-летний житель Мирнограда, электрик по специальности. Он работал на врага в районе Покровска, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Как выяснилось, мужчина давно поддерживал россиян и ждал оккупации. К шпионажу его подтолкнул бывший одноклассник, который сейчас воюет на стороне российских войск.

Предатель фотографировал украинские позиции, укрепления, склады с боеприпасами и командные пункты. После этого передавал информацию россиянам через анонимный чат в мессенджере.

Эти данные были важны для планирования ударов по Покровску. Россияне готовились к наступлению с использованием тяжелых бомб и артиллерии.



СБУ задержала шпиона / Фото СБУ

Благодаря контрразведке удалось узнать о связи мужчины с российским куратором, собрать доказательства и задержать шпиона, обезопасив позиции наших военных.

Во время обыска у задержанного нашли телефон с доказательствами государственной измены. За это ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее российского шпиона разоблачили в рядах Министерства обороны.