Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

Кому і чому вручили підозру через загибель військових на Дніпропетровщині?

В Офісі генпрокурора кажуть, що командир порушив одразу декілька вимог. Він не розосередив особовий склад і не припинив шикування, коли почалася тривога.

Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області – у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. У цей час збройні сили Росії завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу,

– мовиться в дописі.

Тоді, на жаль, загинули 12 військовослужбовців і 7 цивільних. Було поранено ще 36 військовослужбовців.

Прізвище офіцера, якому вручили підозру, не розголошують. Відомо, що це командир підрозділу безпілотних систем.

Йому інкримінують недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Прокурори просять суд про тримання під вартою без визначення застави.

В ДБР додали: рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило вимогам та наказам військового керівництва, зокрема, Генштабу.

Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних. 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу,

– уточнили у відомстві.

Важливо! На сайті ДБР пояснили: "Підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих".

Бійці кажуть, що точку шикування "злив" хтось зі своїх

Один з військових, з яким поговорило Суспільне, упевнений: ворожі розвідувальні дрони того дня не працювали через погану погоду. Отже, місце шикування здав хтось зі своїх.