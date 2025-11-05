Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 35 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Як бригада реагує на трагедію?

У 35 ОБрМП опублікували офіційну інформацію щодо ракетного удару, який відбувся 1 листопада на Дніпропетровщині.

Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим – якнайшвидше одужати,

– йдеться в заяві.

Військові повідомили, що наразі в бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів. Також вони продовжують сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії.

У бригаді наголосили, що спроби ворога маніпулювати трагедією й стверджувати про нібито втрату боєздатності підрозділу є марними.

Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою. Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю. За кожного полеглого буде відплата!

– підсумували військові.

Що відомо про удар по Дніпропетровщині?