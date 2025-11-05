Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 35 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Як бригада реагує на трагедію?

У 35 ОБрМП опублікували офіційну інформацію щодо ракетного удару, який відбувся 1 листопада на Дніпропетровщині.

Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим – якнайшвидше одужати,
– йдеться в заяві.

Військові повідомили, що наразі в бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів. Також вони продовжують сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії.

У бригаді наголосили, що спроби ворога маніпулювати трагедією й стверджувати про нібито втрату боєздатності підрозділу є марними.

Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою. Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю. За кожного полеглого буде відплата!
– підсумували військові.

Що відомо про удар по Дніпропетровщині?

  • Серед загиблих та поранених внаслідок удару були військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону. За словами одного з бійців, у той день загинуло 8 військовослужбовців, 40 поранено, 6 зникли безвісти.

  • Після ворожого обстрілу ДБР розпочало розслідування. Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

  • 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ повідомив, що певних посадових осіб відсторонили від займаних посад.