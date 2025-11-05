Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Які наслідки удару по Дніпропетровщині?

Серед загиблих та поранених були військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону.

Один із військових, який того вечора також прибув на нагородження, розповів деталі трагедії.

Нам скинули дві локації, куди треба було приїздити. Ми з побратимами були в першій групі, у лісі, де запалювали факели. А один із моїх побратимів – на другій точці, біля магазину. Тривога була вже давно. Ми їхали туди без навігатора, бо він просто не працював через тривогу. Погода була похмура, ніякі дрони чи крила над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх,

– розповів він.

За словами військового, росіяни вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження.

Коли підрозділ приїхав у ліс, командир наказав чекати. Військові стояли приблизно за сто метрів від місця з факелами, а вже через 15 хвилин у цю точку влучив "Іскандер".

Військовий розповів, що вони майже нічого не встигли почути: стався вибух, усі попадали. Одному бійцю, який стояв поруч, посікло ногу, іншому – плечі. За словами бійця, їм пощастило, адже вони чекали осторонь і не стояли на місці, де мало відбутися нагородження. Він додав, що всі, хто перебував у тій точці, загинули.

Після ракетного удару також прилетіли ворожі "Шахеди".

Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазина, не виходив на зв'язок. Медики казали, що восьмеро – 200, сорок поранених, шість зниклих безвісти. Це все серед військових,

– зазначив боєць.

Що відомо про трагедію?