Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Во время ракетно-дронных ударов по Днепропетровщине погибли военные ВСУ, также есть раненые

Какие последствия удара по Днепропетровской области?

Среди погибших и раненых были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона.

Один из военных, который в тот вечер также прибыл на награждение, рассказал детали трагедии.

Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать. Мы с собратьями были в первой группе, в лесу, где зажигали факелы. А один из моих собратьев – на второй точке, возле магазина. Тревога была уже давно. Мы ехали туда без навигатора, потому что он просто не работал из-за тревоги. Погода была пасмурная, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих,

– рассказал он.

По словам военного, россияне ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение.

Когда подразделение приехало в лес, командир приказал ждать. Военные стояли примерно в ста метрах от места с факелами, а уже через 15 минут в эту точку попал "Искандер".

Военный рассказал, что они почти ничего не успели услышать: произошел взрыв, все попали. Одному бойцу, который стоял рядом, посекло ногу, другому – плечи. По словам бойца, им повезло, ведь они ждали в стороне и не стояли на месте, где должно было состояться награждение. Он добавил, что все, кто находился в той точке, погибли.

После ракетного удара также прилетели вражеские "Шахеты".

Мы вернулись в село, потому что наш побратим, который был возле магазина, не выходил на связь. Медики говорили, что восемь – 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных,

– отметил боец.

Что известно о трагедии?