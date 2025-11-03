Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВСУ.

Читайте также Баллистика прилетела во время награждения бойцов: погиб Владимир "Знахарь" Святненко

Какие последствия трагедии на Днепропетровщине?

Во время вражеского удара в поселке на Днепропетровщине находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Отмечается, что атака была направлена по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца.

К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие.

Сейчас в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей,

– говорится в заявлении.

Ранее также сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.

Досудебное расследование осуществляется по статье о халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

Россияне продолжают бить по военным: последние новости