Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Как бригада реагирует на трагедию?

В 35 ОБрМП опубликовали официальную информацию о ракетном ударе, который состоялся 1 ноября на Днепропетровщине.

Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым – как можно быстрее выздороветь,

– говорится в заявлении.

Военные сообщили, что сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов. Также они продолжают способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии.

В бригаде отметили, что попытки врага манипулировать трагедией и утверждать о якобы потере боеспособности подразделения напрасны.

Ответ от собратьев погибших россияне увидят на поле боя. Не забываем, кто именно виноват в гибели наших собратьев и гражданских граждан, кто вторгся на нашу землю. За каждого павшего будет возмездие!

– подытожили военные.

Что известно об ударе по Днепропетровщине?