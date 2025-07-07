Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт МВС України.

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У чому звинувачують Барабаша

Згідно з даними судового реєстру, СБУ 10 червня провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, Барабаш організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти до Росії.

Його картка з'явилася на порталі розшуку МВС. Дата зникнення бізнесмена – 16 червня.

Барабаша оголосили в розшук / Скриншот з порталу МВС

Зверніть увагу! АТ "Мономах" – один з найбільших українських виробників чаю та кави. Найвідомішими брендами компанії є Lovare, Stefano, Ferarra, Monomax тощо.

Для реалізації задуму співвласник компанії залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o.

Слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024 року.

Солом'янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки "Мономаха" смартфон та ноутбук. Своєю чергою, суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт.