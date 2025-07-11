Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора, передає 24 Канал. Там не назвали ім'я підозрюваного, однак у "Суспільному" припустили, про кого йдеться.

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Що відомо про шахрайство

За даними слідства, у 2021 році депутат, через зв'язки з політичним керівництвом Білорусі, організував укладення договору постачання мінеральних добрив між окремими суб'єктами господарювання.

Він створював штучні перешкоди при доставлянні товарів в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14,5 мільйона гривень – відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить синові фігуранта.

Окрім того, народний обранець міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на постачання добрив.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за статтею про шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Євгена Шевченка,

– пише "Суспільне".

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження правоохоронці перевіряють факти причетності до зазначеного злочину ексміністра інфраструктури України – Олександра Кубракова. Сам він заявив, що має зв'язку з Шевченком і його махінаціями та готовий співпрацювати з органами.