Про це 24 Каналу розповіли обізнані джерела у правоохоронних органах.

До теми Посадовець Міноборони завдав державі мільярдних збитків: у чому його підозрюють

Що відомо про обшуки у Кубракова

За даними співрозмовника, вранці 11 липня слідчі ДБР проводять обшуки у в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії тривають в межах розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.

За словами джерела, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 мільйонів гривень нібито на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

Євгенію Шевченку оголосили підозру у держзраді